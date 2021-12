La definizione e la soluzione di: La botte piena e la moglie __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UBRIACA

Curiosità : La botte piena e la moglie __

maggiore influenza sono spesso quelle meno ovvie. 9) Potete avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma non contemporaneamente. 10) Dividere un elefante in ... Significato ubriaca

ubriacare (meno com. ubbriacare) v. tr. der. di ubriaco (io a tal punto da offuscarne e renderne meno equilibrato il giudizio: quella ragazza lo ha ubriacato con uno sguardo; non lasciarti u. dalle sue promesse; tutte quelle lodi lo avevano ubriacare meno com. ubbriacare der. di ubriaco io ubriaco, tu ubriachi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. rendere ubriaco: un bicchiere di vino basta a ubriacarlo a tal punto da rendere meno lucido il giudizio: il denaro lo ha ubriacato dare alla testa a, inebriare. ? accecare, offuscare, ottenebrare, lett. ottundere. b. rendere Definizione Treccani

