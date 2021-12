La definizione e la soluzione di: Il boschetto di Viareggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PINETA

Curiosità : Il boschetto di Viareggio

pinéta s. f. lat. *pineta, der. di pinus «pino»; cfr. . – Bosco di pini, naturale o artificiale: riposarsi, prendere aria in pineta; la p. di Castel Fusano, presso Ostia ( Roma ); la p. di San Vitale e la p. di Classe, presso Ravenna pineta pi'neta s. f. lat. ?pineta, der. di pinus 'pino'. - bot. bosco di pini ? lett. pineto. ? boscaglia, bosco. Definizione Treccani

