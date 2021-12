La definizione e la soluzione di: Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRACOLLA

Curiosità : Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __

alta appartenuti a una donna. Tra questi vi erano una chatelaine, un coperchio per borsa a forma di rene, una scodella, diverse fibbie, e i cardini di un ... Significato tracolla

tracòlla s. f. comp. di tra- e collo1; ma cfr. gli equivalenti spagn. borse per munizioni o viveri e altri oggetti. Frequente l’espressione avv. a tracolla, riferita a oggetto che poggia su una spalla e ricade, attraversando trasversalmente il petto tracolla trak?l:a s. f. der. di collo¹, col pref. tra-. - 1. striscia di cuoio o di stoffa che, poggiando sopra una spalla, si chiude sotto il braccio opposto, usata per portare armi, borse o altro balteo. ? spallaccio. ? bandoliera, cartucciera. 2. estens. borsa o altro contenitore che si porta a tracolla borsa, sacco. Definizione Treccani

