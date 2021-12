La definizione e la soluzione di: Un borbottio... dello stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BRONTOLIO

Curiosità : Un borbottio... dello stomaco

divenire diffusamente dolente, con crampi e, occasionalmente, con aumentati borbottii viscerali i casi più gravi ("compattazione fecale"), gravi anche perché ... Significato brontolio

s. m. der. di brontolare. – Un brontolare prolungato: Perpetua serva affezionata e fedele, che sapeva ubbidire e comandare, secondo l’occasione, tollerare a tempo il b. e le fantasticaggini del padrone (Manzoni); più spesso, rumore, mormorio sordo: il b. del tuono lontano; il b. del ventre brontolio bronto'lio s. m. der. di brontolare. - 1. un brontolare prolungato borbottìo, non com. bofonchiamento, mugugno. 2. a. rumore, mormorio sordo borbottìo, rimbombo, rumore. b. rumore dell'intestino durante la digestione ? med. borborigmo. Definizione Treccani

Altre definizioni con borbottio; dello; stomaco; Regione dei canederli e dello sguazet; Progetto o modello in scala ridotta; I cittadini dello Stato con capitale Kabul; La capitale dello stato USA del Maine; Procedura di svuotamento dello stomaco : lavanda __; Grande ghiandola vicina allo stomaco ; Primo elemento che in parole composte significa stomaco ; Tra l esofago e lo stomaco ; Cerca nelle Definizioni