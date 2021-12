La definizione e la soluzione di: Bombola rossa per spegnere incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESTINTORE

Curiosità : Bombola rossa per spegnere incendi

del marinaio Sergej Preminin, che riuscirono dopo numerosi tentativi a spegnere il reattore e a evitare la catastrofe, recandosi direttamente all'interno ... Significato estintore

estintóre s. m. der. di estinguere; cfr. lat. exstinctor -oris «colui che estingue o ha estinto». – Apparecchio in genere portatile (o montato su carrelli o anche su autoveicoli) che serve per estinguere principî d’incendio, proiettando sulle materie in combustione liquidi facilmente vaporizzabili estintore estin'tore s. m. der. di estinguere, sul modello del lat. exstinctor -oris 'colui che estingue o ha estinto'. - tecn. apparecchio che serve per estinguere i principi d'incendio ? idrante, schiumogeno. Definizione Treccani

