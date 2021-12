La definizione e la soluzione di: I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMMINARE

Curiosità : I bimbi che gattonano non lo sanno ancora fare

Significato camminare

camminare (ant. caminare) v. intr. der. di cammino2 (aus. quanto si ritiene assurdo, e sim.: hai nuotato per sette chilometri ma va, cammina!); cammina cammina, locuz. verbale molto com. nel linguaggio fam. e nella narrazione di favole camminare ant. caminare v. intr. der. di cammino² aus. avere. - 1. muoversi a piedi da un punto a un altro andare, avanzare, lett. deambulare, , sostare. b. di meccanismi, essere in funzione: questo motore cammina bene; l'orologio cammina andare, funzionare. fermarsi, guastarsi, rompersi. 3. fig. andare avanti Definizione Treccani

Altre definizioni con bimbi; gattonano; sanno; ancora; fare; Ai bimbi si dice di non accettarle da sconosciuti; Divertono i bimbi ; Le vocali dei bimbi ; I bimbi l hanno verde; Dante lo definì il maestro di color che sanno ; sanno d'essere inseguiti; Quelli finti la sanno lunga; sanno il fatto loro; Non ancora sfogliata; Galleggianti ancora ti | Venerdì 26 novembre 2021; Vi sta la nave ancora ta; Si ancora no nei porti; fare lo spaccone, il fanfarone: fare il __; Piccolo insetto che ama fare la fila; Cambiare argomento bruscamente: fare un volo __; fare un giro, vagare: andare a __;