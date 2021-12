La definizione e la soluzione di: Bibita analcolica dolce e gassata creata in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHINOTTO

Brillante Recoaro Bibita Gassata, su beverfood.com. URL consultato il 20 aprile 2021. Sanbittèr è il primo aperitivo analcolico in Italia, su www.sanpellegrino-corporate ... Significato chinotto

chinòtto s. m. dal nome della Cina (nella forma ant. China), ritenuta il luogo di provenienza. – 1. piccole, ellittiche, a picciolo debolmente alato, il cui frutto (detto anch’esso chinotto), rotondo, giallo aranciato, a polpa acida, viene adoperato per canditi o conservato CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

