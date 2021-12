La definizione e la soluzione di: Bianchi e rossi... nei vasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GLOBULI

Curiosità : Bianchi e rossi... nei vasi

cercando il sistema dei vasi linfatici, vedi sistema circolatorio linfatico. Il sistema linfoide fa parte del sistema circolatorio e del sistema immunitario; ... Significato globuli

sàngue s. m. lat. sanguis -inis e sanguen -inis; accus. sanguinem la formazione del s., o emopoiesi; la circolazione del s.; s. ricco, s. povero di globuli rossi; animali a (o di) s. caldo, i vertebrati che hanno la temperatura corporea costante CATEGORIA: ALIMENTAZIONE bianco dal germ. blank pl. m. -chi. - ¦ agg. 1. del colore più chiaro che esiste in natura lett. albo. candido, latteo, niveo. cupo, fosco, nero. 2. ? Espressioni: alzare bandiera bianca arrendersi; arma bianca ? ?; globuli bianchi ? biol. leucociti. globuli rossi, ? biol. emazia, ? biol. eritrociti; libro bianco CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

