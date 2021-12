La definizione e la soluzione di: La benzina che si fa da soli: self __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SERVICE

Curiosità : La benzina che si fa da soli: self __ ing

Significato service

service ‹së'ëvis› s. ingl. (propr. «servizio»; pl. services ‹së'ëvisis›), usato in ital. al masch. – Struttura o azienda privata che fornisce attrezzature, assistenza o servizî specializzati: s. di consegne a domicilio; s. di fotocomposizione; s. di catering; s. editoriale; s. giornalistico, agenzia s?lf's?:vis, it. s?lf's?rvis locuz. ingl. comp. di self 'sé, sé stesso' e service 'servizio', usata in ital. come s. m., invar. - 1. comm. tecnica di vendita che non prevede l'impiego di addetti o commessi, anche in funz. appositiva: un distributore di benzina s. non com. autoservizio Definizione Treccani

