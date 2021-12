La definizione e la soluzione di: Ne La Bella Lavanderina si fa un altra volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIRAVOLTA

Curiosità : Ne La Bella Lavanderina si fa un altra volta

arrivando quindi a comporre la parola "asino". Bella lavanderina Gioco di gruppo in cui i bambini si dispongono in cerchio intorno a un altro cantando una filastrocca ... Significato giravolta

giravòlta (pop. giravòltola) s. f. comp. di girare1 e d’acqua e sim., curva, tortuosità, meandro: un cammino tutto giravolte; in quel punto il fiume fa un’ampia giravolta. 2. fig. Improvviso mutamento d’animo, d’opinione, di programma giravolta d?ira'v?lta s. f. comp. di girare e voltare pl. -e. - 1. movimento che un corpo, poggiato su un sostegno, compie intorno al proprio asse, spesso riferito a persone: fare tre g. su sé stesso piroetta, rotazione. 2. estens. a. di strade, sentieri e sim., tratto non diritto Definizione Treccani

