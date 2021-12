La definizione e la soluzione di: Di bell aspetto e portamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVENENTE

Curiosità : Di bell aspetto e portamento

lavorare anche come danzatore. Alto e di bell'aspetto, dal portamento atletico ed elegante, riesce ad entrare nel corpo di ballo della RAI, diventandone ben ... Significato avvenente

avvenènte agg. dal fr. avenant, part. pres. di avenir nel senso di «convenire», provenz. Dotato di una bellezza attraente, aggraziata non solo nelle forme ma anche nei movimenti del corpo: una donna giovane e a.; fanciulla di a. aspetto; presenza a.; maniere avvenenti. avvenente av:e'n?nte agg. dal fr. avenant, part. pres. di avenir nel senso di 'convenire', provenz. avinen. - che ha aspetto e modi piacevoli e sensuali: una donna molto giovane e a. affascinante, attraente, bello, leggiadro. seducente. carino, grazioso, piacente. brutto, goffo, Definizione Treccani

Altre definizioni con bell; aspetto; portamento; Erano verdi in un film bell ico con John Wayne; Oceano... per nulla bell icoso; Detto di bell ezza... che colpisce; bell ezza, dolcezza e delicatezza; L aspetto del volto; aspetto lunare; Prestante d'aspetto ; Che ha aspetto simile ad un tessuto; Vivacità di carattere o comportamento ; Comportamento tubo; Controllata nel comportamento ; Comportamento snobistico e antipatico; Cerca nelle Definizioni