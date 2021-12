La definizione e la soluzione di: Un barometro metallico a scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANEROIDE

Curiosità : Un barometro metallico a scatola

allucinazioni. A tali casi si ispirò Lewis Carroll per il personaggio del Cappellaio Matto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Il mercurio metallico è l'ingrediente ... Significato aneroide

aneròide agg. e s. m. comp. di a- priv. e del gr. ????? «liquido». – Attributo dei barometri e dei manometri metallici, cioè senza fluido. Definizione Treccani

