La definizione e la soluzione di: Barconi a vela da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTANE

Curiosità : Barconi a vela da pesca

barcone fluviale adibito al trasporto della rena, e lo capovolge. Il barcone, del quale si conserva in ottimo stato il ponte, era spinto da una vela (sono ... Significato tartane

tartana s. f. forse dal provenz. tartana «falcone». – 1. Piccolo veliero latina, bompresso con più fiocchi e alberetto con mezzanella a poppa estrema: accanto alla tartana, Che imbarcava Tronchi di pino a riva ad ogni mese (Montale). 2. Imbarcazione Definizione Treccani

Altre definizioni con barconi; vela; pesca; barconi da pesca; I barconi dei marines; Lo è un equazione con la ics svela ta; Rivela il grisou ai minatori; I dispositivi che a scherma rivela no i colpi validi; Può rivela re una bomba | Venerdì 26 novembre 2021; Macchinario da pesca usato nella costa adriatica; I pesca tori li calzano alti e di gomma; Può ferire il maldestro pesca tore; Cesta di vimini usata dai pesca tori; Cerca nelle Definizioni