La definizione e la soluzione di: Band messicane vestite con abiti tradizionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARIACHI

Curiosità : Band messicane vestite con abiti tradizionali

portare questi capi: cappelli Astrakhan, kufi e pakol In India, i tradizionali abiti maschili come il dhoti e il Lungi diminuirono la loro popolarità tra ... Significato mariachi

mariachi ‹mari?àci› s. m., spagn. voce ispano -messicana, forse alteraz. del fr. mariage «matrimonio». – Complesso strumentale messicano di musica folcloristica costituito da due violinisti, un arpista, alcuni chitarristi e suonatori di strumenti indigeni; per estens., ognuno dei musicisti che Definizione Treccani

Altre definizioni con band; messicane; vestite; abiti; tradizionali; Film del 1995 con band eras chitarrista vendicativo; Città laziale con la Necropoli della band itaccia; band delle hit anni 80 Call me e Heart of glass; La boy band con cui esordì Robbie Williams; Chips di mais messicane ; Il cereale per le tortillas messicane ; Le crespelle messicane ; Abitudini... travestite !; Dove si tengono gli abiti e... gli scheletri; Soprabiti pesanti; Lo sono gli abiti attillati; abiti femminili molto semplici e dritti; Lunghi gnocchi scavati tradizionali del Molise; Funzioni tradizionali ; Dotate di eleganza senza tempo tradizionali ; I più tradizionali giocattoli antropomorfi; Cerca nelle Definizioni