La definizione e la soluzione di: La band inglese di Phil Collins e Peter Gabriel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GENESIS

Curiosità : La band inglese di Phil Collins e Peter Gabriel

canzone 2000 Philip David Charles "Phil" Collins (Chiswick, 30 gennaio 1951) è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista ... Significato genesis

gène?i s. f. dal lat. genesis, gr. ???es??, dalla radice ?e?- di ?????µa? «nascere». – Origine: la g. dell’uomo; la g. dell’universo; la g. delle lingue, del diritto, di un’istituzione. Con riferimento a un’opera d’arte, le vie e i modi attraverso i quali la sua prima concezione si è venuta genesi 'd??nezi s. f. dal lat. genesis, gr. génesis, dalla radice gen- di gígnomai 'nascere'. - 1. processo di formazione: la g. dell'uomo, dell'universo, delle lingue formazione, nascita, origine, di un'opera creativa creazione. estinzione, fine, morte, termine. 2. teol. nascita del Definizione Treccani

