La definizione e la soluzione di: Band delle hit anni 80 Call me e Heart of glass. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BLONDIE

Curiosità : Band delle hit anni 80 Call me e Heart of glass

anche elementi sonori come il reggae e un rock più marcato, ma la mancanza di un hit globale come Heart of Glass si fece sentire. Sebbene l'album abbia ... Significato blondie

Definizione Treccani

