La definizione e la soluzione di: Il bambino nudo con le ali nell arte.

Soluzione 7 lettere : PUTTINO

Curiosità : Il bambino nudo con le ali nell arte

Voce principale: Nudo artistico. L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita ... Significato puttino

putto2 s. m. lat. putus, di putto e con gli stessi usi: una giovane mamma con il puttino in braccio; un candeliere sostenuto da due puttini in bronzo. Il dim. puttèllo rimane di uso vivo in dialetti veneti CATEGORIA: TEMI ICONOGRAFICI E DECORATIVI amorino s. m. dim. di amore. - 1. artist. personificazione del dio Amore in forma di fanciullo nudo e alato cupido, puttino, putto. 2. arred. divano per due persone, in forma di S orizzontale, in uso nel sec. 18o causeuse, vis-à-vis. 3. pop. nome di una pianta erbacea appartenente Definizione Treccani

