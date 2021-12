La definizione e la soluzione di: Un azione di usura costante e ripetuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAVORIO

Curiosità : Un azione di usura costante e ripetuta

piastrine o morse favorendo la loro usura. Perciò i freni a disco, soprattutto quelli delle biciclette, hanno bisogno di una regolare manutenzione. I freni ... Significato lavorio

lavorìo s. m. der. di lavorare. – 1. Lavoro intenso e movimentato: genere: io lasciava stare il l. e uscivami dell’orto (Boccaccio). Anche in senso concr., lavoro compiuto, opera: li antichi regi ne le loro magioni faceano magnifici l. d’oro e di lavorio lavo'rio s. m. der. di lavorare. - 1. lavoro intenso e movimentato: c'era un gran l. in cucina attività, daffare. fermento, trapestìo. ? lavoro. 2. fig. attività occulta ai danni di qualcuno: gran l. di mani; l. elettorale intrigo, maneggio, manovra, traffico. Definizione Treccani

Altre definizioni con azione; usura; costante; ripetuta; Organizzazione comune tra diverse imprese; La costellazione del Serpentario; Così è detta un imbarcazione sgangherata; La nazione dell arpa di re Brian Boru; Componenti dei freni a disco soggetti a usura ; Chiusura di un recipiente o di una pentola; Chiusura lampo per zaini o giacche; L usura io de Il mercante di Venezia; Immutevole, costante ; costante verifica aziendale che monitora il raggiungimento degli obiettivi di produzione e bilancio; La sua costante è il quanto d'azione; Vento costante verso l'equatore; Invocazione ripetuta nel corso della messa; Colpire ripetuta mente e con violenza; ripetuta ; Pratica ripetuta per allenare il corpo o la mente; Cerca nelle Definizioni