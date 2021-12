La definizione e la soluzione di: Azienda di spedizione come Bartolini o UPS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORRIERE

Curiosità : Azienda di spedizione come Bartolini o UPS

internazionali espresso, tra cui Eurodis, UPS e FedEx[senza fonte]. Si tratta di una delle maggiori aziende italiane del settore che, secondo le statistiche ... Significato corriere

corrière (ant. o poet. corrièro) s. m. der. di correre. – 1. è salito in arcioni (Manzoni); ormai solo fig. la locuz. avv. a volta di corriere, subito, senza indugio: rispondere a volta di c. (cioè, in origine, consegnando la risposta CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI ko'r:j?re ant. o poet. corriero s. m. der. di correre. - 1. a. f. -a, poco com. persona che porta notizie e sim. da un luogo a un altro: mandare un c.; c. diplomatico burocr. latore, messaggero, lett. messo, ant. procaccia, staffetta. b. persona che porta corrispondenza, posta Definizione Treccani

