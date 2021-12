La definizione e la soluzione di: Azienda cinese di telefoni fondata nel 2010. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : XIAOMI

Curiosità : Azienda cinese di telefoni fondata nel 2010

Tencent Holdings Limited (Cinese: ????????,SEHK: 700) è una società per azioni d'investimento fondata nel 1998 e presieduta da Ma Huateng, le cui filiali ... Significato xiaomi

