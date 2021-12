La definizione e la soluzione di: Avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUARDIA

Curiosità : Avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __

preferito mettere la sua vita in pericolo e continuare a combattere come Daredevil che tornare alla sua vita civile. Nel frattempo gli amici di Matt, Karen ... Significato guardia

guàrdia-. – Primo elemento di alcuni sost. composti come guardiacaccia e guardialinee, nei quali costituisce variante del più regolare elemento guarda-, perché sentiti come composti con il s. f. guardia. guardia 'gwardja ant. guarda s. f. der. di guardare. - 1. a. atto del guardare, al fine di custodire, proteggere, ecc. qualcosa, in modo temporaneo e sim. guardaspalle, pop. gorilla, spreg. scagnozzo, in gruppo scorta; guardia forestale guardaboschi; guardia giurata agente privato addetto alla vigilanza di banche e Definizione Treccani

