Avversità ruvidità

Soluzione 8 lettere : ASPERITÀ

Curiosità : Avversita ruvidita

Significato asperità

asperità s. f. dal lat. asperitas -atis, der. di asper «aspro1». – Asprezza, ruvidità, scabrosità, spec. di una superficie: le a. del terreno, della roccia; fig.: l’a. del carattere; le a. della vita. s. f. dal lat. asperitas -atis, der. di asper 'aspro'. - 1. conformazione irregolare di una superficie: le a. del terreno irregolarità, rugosità, scabrosità. 2. fig., non com. del carattere, del temperamento e sim., l'essere difficile, spinoso, ecc. e ? ASPREZZA 2. 3. fig. spec Definizione Treccani

