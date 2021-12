La definizione e la soluzione di: Avril __, cantante canadese di Complicated. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAVIGNE

Curiosità : Avril __, cantante canadese di Complicated

Avril Ramona Lavigne (IPA: /av?il lavi?/; Belleville, 27 settembre 1984) è una cantautrice, musicista, stilista e attrice canadese con cittadinanza francese ... Significato lavigne

Altre definizioni con avril; cantante; canadese; complicated; Segue avril a Parigi; Segue “avril ” nei calendari francesi; Segue avril nei calendari francesi; Segue avril nei calendari francesi; Un cantante tra il tenore e il basso; La cantante inglese di Electricity e One kiss; Si dice di cantante che canta da solo, non in coro; Artista e cantante nipponica che sposò John Lennon; Un cane Retriever, ma anche una provincia canadese ; Metropoli canadese ; Lo Young cantante canadese ; La provincia canadese con Ottawa; Cerca nelle Definizioni