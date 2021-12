La definizione e la soluzione di: In autostrada sono almeno due per carreggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORSIE

Curiosità : In autostrada sono almeno due per carreggiata

massima per una autostrada tra Torino e il mare. Il 5 giugno 1956, con lo scopo di realizzare il progetto, venne dunque costituita la Autostrada Ceva Savona ... Significato corsie

canalizzare v. tr. dal fr. canaliser. – 1. canalizzato, movimento di veicoli incanalato in varie direzioni mediante apposite corsie, spec. in prossimità degli incroci; incrocio canalizzato, incrocio stradale attrezzato canalizzazione kanalidz:a'tsjone s. f. dal fr. canalisation. - 1. idraul. regolazione di un alveo fluviale inalveazione, incanalamento. 2. . sistema di condutture per la distribuzione delle acque, del gas, dell'energia elettrica, ecc. ? rete. 3. trasp. incanalamento di veicoli in corsie instradamento. Definizione Treccani

