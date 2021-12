La definizione e la soluzione di: In autostrada, area adibita alla sosta d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIAZZOLA

Curiosità : In autostrada, area adibita alla sosta d emergenza

di emergenza, ampliamento completato nel 2007. L'autostrada diretta avrebbe comunque consentito un risparmio in termini di chilometri percorsi, in virtù ... Significato piazzola

piazzòla (o piazzuòla) s. f. dim. di piazza. – 1. Piccola piazza, costituita da uno spazio libero e in genere privo di particolari abbellimenti, in un centro abitato, in cui s’apre una strada stretta o un vicolo: I fanciulli gridando Su la piazzuola in frotta, Fanno un lieto romore (Leopardi). CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

Altre definizioni con autostrada; area; adibita; alla; sosta; emergenza; In autostrada sono almeno due per carreggiata; Ci si ferma in autostrada per ristorarsi; Un settore d’autostrada ; E’ unita a La Spezia da un’autostrada ; La placca che è un area mobile di crosta terrestre; Località siciliana con l area marina di Capo Gallo; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; area termale e di benessere; Area adibita alla ricerca e allo sviluppo scientifici; Area adibita alla raccolta dei rifiuti; Femmina di animale atta alla riproduzione; Condizione delle onde alla scala 3 di Beaufort; La messa in gioco della palla nel biliardo; Uno schiacciatore della palla volo; Persona che lavora senza sosta secchione; Introdurre sosta nze per vie respiratorie; sosta nza presente nell asfalto e nelle sigarette; Reazione di un organismo a certe sosta nze; Una maniglia d emergenza ; Quella d'emergenza è a estrema destra; Così può dirsi un'emergenza non più tale; Quello rosso simboleggia un’emergenza ; Cerca nelle Definizioni