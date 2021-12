La definizione e la soluzione di: Autore della legge elettorale nota come Porcellum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALDEROLI

Curiosità : Autore della legge elettorale nota come Porcellum

Calderoli o Porcellum, era una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate che ha disciplinato l'elezione della Camera dei ... Significato calderoli

Neologismi (2008) calderoliano agg. Di Roberto Calderoli . . ( Michele Serra , Repubblica, 13 settembre 2005, p. 1, Prima pagina) • La generosità di Calderoli sta invece nell’aver firmato una legge, quella sul sistema elettorale, che ha Definizione Treccani

