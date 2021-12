La definizione e la soluzione di: Automatica nella letteratura surrealista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCRITTURA

Curiosità : Automatica nella letteratura surrealista

avanguardie, sono presentati i punti attorno ai quali si articola la poetica surrealista. Si fornisce una breve definizione da dizionario di Surrealismo, con ... Significato scrittura

scrittura s. f. lat. scriptura, der. di scriptus, part. pass. di scribere sua s. è un asino di natura. d. In tipografia, caratteri di s. (o assol. le scritture, s. f. pl.), i caratteri che imitano le calligrafie più tipiche (s. inglese, gotica, verticale scrittura s. f. lat. scriptura, der. di scriptus, part. pass. di scribere 'scrivere'. - 1. a. modalità dello scrivere: s. ideografica, alfabetica dell'operazione dello scrivere: una s. illeggibile scritto. ? Espressioni: Sacre Scritture ogni testo sacro delle religioni rivelate; per antonomasia, quello del Cristianesimo Definizione Treccani

