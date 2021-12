La definizione e la soluzione di: Lo fa l auto girandosi rapidamente di 180 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESTACODA

Curiosità : Lo fa l auto girandosi rapidamente di 180 gradi

Significato testacoda

tèsta-códa (o tèsta códa o testacóda; meno com. tèsta a códa) locuz. usata come s. m. invar. – Nel gergo automobilistico, movimento brusco per cui un automezzo, perdendo aderenza con il terreno dopo avere sbandato o slittato, compie una rotazione di circa 180 gradi intorno all’asse verticale e viene trasporto. Finestra di approfondimento Mezzi di trasporto - Aereo v. scheda aeronautica; autoambulanza; autoarticolato, autotreno, TIR; autobus; autocorriera o corriera; automezzo; automobile o macchina; 3. Azioni: a. Avere o dare la precedenza; accelerare; avviare il motore; fare testacoda; frenare; ingranare le marce; posteggiare; sbandare; scalare le marce; sorpassare; sterzare Definizione Treccani

