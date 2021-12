La definizione e la soluzione di: Austero e scorbutico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURBERO

Curiosità : Austero e scorbutico

(?? Kitsune-bi?); è sposato con O-Tsuru. In passato era il capitano dei Foderi Rossi. Ha un carattere piuttosto austero, cinico e bacchettone ed ha un ... Significato burbero

bùrbero agg. e s. m. (f. -a) forse affine a burbanza. – Severo, ruvido, aspro nei modi, è nota la traduz. ital. della commedia di C. Goldoni, scritta originariamente in francese, Le bourru bienfaisant. ? Avv. burberaménte, in modo burbero, con ruvidezza: accogliere burbero 'burbero forse affine a burbanza. - ¦ agg. che ha modi improntati ad alterigia e scortesia altero, antipatico, arrogante, aspro, ruvido, , sprezzante. affabile, amabile, amichevole, bonario, cordiale, cortese, disponibile, dolce, gentile, umano. ¦ s. m. f. -a persona burbera fam. orso, scorbutico. Definizione Treccani

