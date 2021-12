La definizione e la soluzione di: Aumento dei prezzi, specie dei beni primari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAROVITA

Curiosità : Aumento dei prezzi, specie dei beni primari

grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti ... Significato carovita

carovita s. m. comp. di caro2 e vita (solo al sing.). – 1. Rialzo generale dei prezzi, e particolarm. dei prezzi dei beni di più largo consumo, che può verificarsi su un mercato, sia per ragioni attinenti alla domanda o all’offerta dei beni stessi sia soprattutto in conseguenza della svalutazione carovita s. m. comp. di caro- e vita, solo al sing. - giorn. rialzo generale dei prezzi dei beni di più largo consumo non com. caroviveri. ? inflazione. Definizione Treccani

