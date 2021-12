La definizione e la soluzione di: Augurio per chi ha raggiunto un traguardo lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADMAIORA

Curiosità : Augurio per chi ha raggiunto un traguardo lat

averlo perso prima di aver raggiunto l'Italia. Subito però, un enorme serpente appare strisciando, gustando le vivande disposte per il sacrificio. Stupito ... Significato admaiora

Definizione Treccani

Altre definizioni con augurio; raggiunto; traguardo; L augurio tedesco nei brindisi; L augurio levando i calici; Un malaugurio d'altri tempi: ti venisse un __; Un augurio classico; Gli anziani che hanno raggiunto il secolo; Il pianeta raggiunto dalla Nasa a febbraio scorso; Hanno raggiunto il secolo; Compromesso raggiunto e accettato da più parti; Scattare sul traguardo ; Le gare con il traguardo ; Avviene al traguardo ; Superare sul traguardo ; Cerca nelle Definizioni