La definizione e la soluzione di: Attriti, dissapori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TENSIONI

Curiosità : Attriti, dissapori

culturali e linguistiche nonché gli attriti e le rivendicazioni territoriali di un'etnia sull'altra e per mantenere i dissapori e i contenziosi di carattere ... Significato tensioni

ricottura s. f. der. di ricuocere, modellato su cottura. – L’azione, l’operazione di di raggiungere un maggior equilibrio strutturale (r. di stabilizzazione), di eliminare le tensioni interne del materiale (r. di addolcimento o di lavorabilità ). R. di distensione CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA adattabilità s. f. der. di adattabile. - 1. di animali o esseri umani, possibilità o capacità di adattarsi, con la prep. a o assol: a. all'ambiente compatibilità con, con uso assol. elasticità . inadattabilità a, con uso assol. rigidità . 2. fig. tendenza a evitare le tensioni e ? ACCONDISCENDENZA. Definizione Treccani

Altre definizioni con attriti; dissapori; attriti , contrasti; Sono dissapori poco gravi; Piccoli dissapori ; Cerca nelle Definizioni