La definizione e la soluzione di: Un attrazione sita a Rimini: Italia in __.

Soluzione 9 lettere : MINIATURA

Curiosità : Un attrazione sita a Rimini: Italia in __

Autolinee AM Rimini (Agenzia Mobilità provincia di Rimini). Di seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo ... Significato miniatura

miniatura s. f. der. di miniare. – 1. a. naturali e l’altra in scala ridotta. 3. Come locuz. avv. e agg., in miniatura, in dimensioni molto ridotte rispetto alla realtà o alla normalità, con riferimento o a riproduzioni miniatura s. f. der. di miniare. - 1. artist. arte di dipingere in piccole proporzioni, con colori e oro, su pergamena, carta, rame, avorio, ecc. e l'opera realizzata: lavoro eseguito con accuratezza e meticolosità cesello, ricamo. ? Locuz. prep.: fig., in miniatura in dimensioni molto ridotte: un modello della stazione in m.; un industriale Definizione Treccani

