La definizione e la soluzione di: Un attrazione per molti pensionati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANTIERE

Curiosità : Un attrazione per molti pensionati

Pattaya sono i pensionati dei Paesi più industrializzati, che approfittano del costo della vita relativamente basso della Thailandia per vivere più agiatamente ... Significato cantiere

cantière s. m. lat. cantherius «cavallo castrato» e anche nome di varî attrezzi o strutture di sostegno (cfr. gr. ?a??????? «asino da soma»); il suff. -iere, con dittongazione di e lat. (v. invece canteo), rivela l’influenza del fr. chantier. – 1. ant. Trave, legno, cavalletto di sostegno di cantiere kan'tj?re s. m. lat. cantherius 'cavallo castrato' e anche nome di vari attrezzi o strutture di sostegno. - 1. ant. legno di sostegno di tavolati, di tetti arsenale, bacino, darsena, ven. squero. ? Espressioni: fig., mettere o avere in cantiere dare avvio a un'attività attendere a, avviare, impostare, preparare, progettare. Definizione Treccani

