La definizione e la soluzione di: L attore Tom Selleck in una serie TV: __ PI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAGNUM

Curiosità : L attore Tom Selleck in una serie TV: __ PI

tratta di un reboot dell'omonima serie televisiva CBS, andata in onda dal 1980 al 1988 con protagonista Tom Selleck. La serie si inserisce nello stesso universo ... Significato magnum

magnum s. m. e f. dal lat. magnum (neutro dell’agg. (o spumante), avente la capacità di litri 1,50 (doppia rispetto alla bottiglia normale); si chiama doppio magnum (in fr. jéroboam) la bottiglia di 3 litri per il vino e 3,20 per lo CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE mare magnum locuz. lat. propr. 'mare grande', usata in ital. come s. m. invar. - insieme esteso e confuso ? MARE 3. Definizione Treccani

Altre definizioni con attore; selleck; serie; Il Duvall attore e regista americano; Fabio __, attore comico romagnolo; Lo Schwarzenegger attore e uomo politico; Vi si presenta l attore acclamato; Il P.I. interpretato da Tom selleck ; Tom selleck era _ P.I; Iniziali di selleck ; Tom selleck era __ P.I. nei telefilm; Un brano di Giovanni Allevi, inno della serie A; serie TV con Matthew McConaughey: True __ ing; The __ Dead, fumetto e serie TV a tema zombie; Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra; Cerca nelle Definizioni