La definizione e la soluzione di: Atto che inficia la validità di un altro atto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REVOCA

Curiosità : Atto che inficia la validita di un altro atto

questa assunzione non inficia sensibilmente la validità del ragionamento esposto. ^ Si noti che affinché la moto possa percorrere la curva senza andare fuori ... Significato revoca

rèvoca s. f. der. di revocare. – L’azione e l’atto di revocare, il fatto di venire revocato: r. rimozione dall’ufficio del quale è rivestito. 2. a. Nel linguaggio bancario, fino a revoca, formula usata per condizionare la durata di una prestazione fino a quando non intervenga CATEGORIA: DIRITTO CIVILE revoca 'r?voka s. f. der. di revocare. - 1. amministr., giur. l'essere dichiarato non più valido: r. di un decreto abrogazione, annullamento, burocr. caducazione, cassazione, non com. revocazione. ? conferma, burocr. convalida. ? ratifica, non com. ratificazione. 2. amministr., giur. atto con cui l'organo competente dispone la Definizione Treccani

Altre definizioni con atto; inficia; validità; altro; atto; Lo Schwarzenegger atto re e uomo politico; La sabbia nella vaschetta del gatto ; Sincero e genuino, come un gesto o un atto ; Vi si presenta l atto re acclamato; Provvedimento con il quale vengono eliminate le cause di invalidità di un atto giuridico; Dà validità all'assemblea; Perdere validità per decorrenza dei termini; Perdere la validità ; Tutt altro che astratto; altro nome della nutria; Chi è ingordo non pensa ad altro ; Tutt altro che veloce; Lo Schwarzenegger atto re e uomo politico; La sabbia nella vaschetta del gatto ; Sincero e genuino, come un gesto o un atto ; Vi si presenta l atto re acclamato; Cerca nelle Definizioni