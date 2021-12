La definizione e la soluzione di: Attesta il cambiamento di proprietà di un bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAPASSO

Curiosità : Attesta il cambiamento di proprieta di un bene

gli rivendesse la proprietà, ma il Cavaliere rifiutò dicendo che il quotidiano era un bene di famiglia e che non aveva intenzione di venderlo. Nello stesso ... Significato trapasso

trapasso1 s. m. der. di trapassare. – Il fatto di trapassare, nei varî sign. del verbo. 1. di periodi cronologici: il t. da un’età a un’altra; epoca, età, periodo di trapasso, di transizione; con riferimento alla connessione logica di idee: non è chiaro il t. dalle due ¹ s. m. der. di trapassare. - 1. il passare da un luogo a un altro, da una condizione a un'altra, ecc.: t. da un'età a un'altra passaggio, transizione, trasferimento t. di proprietà, di poteri. ? cambiamento, mutazione, trasformazione. 2. lett. punto terminale della vita: nell'ora del Definizione Treccani

