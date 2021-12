La definizione e la soluzione di: Attaccato, appiccicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCOLLATO

Curiosità : Attaccato, appiccicato

artistica consiste in una serie di eventi che ruotano attorno ad una banana appiccicata su un muro con il nastro adesivo durante una fiera d'arte a Miami. L'opera ... Significato incollato

incollare1 v. tr. der. di còlla1 (io incòllo, due oggetti insieme, attaccarsi e rimanere strettamente uniti con colla; estens., vestito che s’incolla al corpo, perché molto aderente o perché si è bagnati o sudati. ? Part. pass staccare der. di tacca, col pref. s- nel sign. 5 io stacco, tu stacchi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. rimuovere un quadro, un pannello e sim., precedentemente fissati cosa appuntata spuntare. appendere, non com. appiccare, attaccare, mettere. b. separare ciò che è incollato o fissato, anche con la prep. da del secondo arg.: s. da terra i Definizione Treccani

Altre definizioni con attaccato; appiccicato; Il punto in cui il seme è attaccato al funicolo; attaccato al denaro; Ferro attaccato ai portoni per bussare; Nomignolo per chi è attaccato alla progenitrice;