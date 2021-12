La definizione e la soluzione di: Attaccare a parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INVEIRE

Curiosità : Attaccare a parole

inveire v. intr. dal lat. invehi «scagliarsi contro», passivo di invehere «condurre dentro», cose astratte: i. contro i politici, contro l’inefficienza dei pubblici servizî; i tribuni inveivano contro la prepotenza dei patrizî; e con uso assol.: minaccia di chiamar aiuto inveire v. intr. dal lat. invehi 'scagliarsi contro' io inveisco, tu inveisci, ecc.; aus. avere. - gettarsi contro qualcuno o qualcosa con parole aspre e violente, con la prep. contro: i. contro l'arbitro imprecare, insolentire ø, insultare ø, spreg. latrare, maledire ø, scagliarsi. Definizione Treccani

