La definizione e la soluzione di: Astuto, malvagio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIRBONE

Curiosità : Astuto, malvagio

Erebor e sconfiggere il perfido drago usurpatore. Un drago avido, astuto, malvagio e temuto, Smaug è ritenuto una delle più grandi calamità della Terra ... Significato birbone

birbóne s. m. e agg. (f. -a) accr. di birba1. – 1. rafforzativa: fa un freddo b.; avere una fame, una sete b.; ho avuto una paura birbona. ? Dim. scherz. birboncèllo; pegg., non com., birbonàccio; accr. scherz. birboncióne. birbone bir'bone accr. di birba. - ¦ s. m. f. -a 1. persona astuta, abile nell'ingannare e ? BIRBANTE 1. 2. scherz. ragazzo furbo, b. cattivo, maligno. malvagio, scellerato. malizioso. benigno, buono. ? Espressioni: tiro birbone tiro mancino. 2. con valore rafforzativo: fa un freddo b. forte Definizione Treccani

