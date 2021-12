La definizione e la soluzione di: Astuto, brillante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARGUTO

Curiosità : Astuto, brillante

Significato arguto

arguto agg. dal lat. argutus, der. di arguere «mettere in chiaro» e poi «arguire, dimostrare». udir fe’ il suono a. ( Ariosto ); Udrà del tuo cantore Le commosse reliquie Sotto la terra argute sibilar (Parini); a. carme Sonar d’agresti Pani Udì lungo le ripe (Leopardi); e di arguto agg. dal lat. argutus, der. di arguere 'mettere in chiaro' e poi 'arguire, dimostrare'. - che mostra sottigliezza d'ingegno, vivacità di spirito: un conversatore a.; una risposta a. acuto, brillante, brioso, faceto, fine, frizzante, intelligente, sagace, sottile, spiritoso, vivace. Definizione Treccani

