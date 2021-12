La definizione e la soluzione di: Un assortimento di pelle di alcuni animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CUOIAME

Curiosità : Un assortimento di pelle di alcuni animali

oppure lo scolorimento della pelle. Le chimere maggiormente visibili sono alcuni gatti di colore guscio di tartaruga oppure animali con organi sessuali ambigui ... Significato cuoiame

cuoiame (o coiame) s. m. der. di cuoio. – Quantità, assortimento di cuoio: commercio di cuoiami. Definizione Treccani

