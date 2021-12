La definizione e la soluzione di: Associazione filantropica fondata da Paul Harris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROTARY

Curiosità : Associazione filantropica fondata da Paul Harris

discorsi pubblici e programmi umanitari. In accordo con la sua vocazione filantropica, Clinton ha creato la William J. Clinton Foundation con lo scopo di sensibilizzare ... Significato rotary

rotary ‹róutëri› agg. ingl. der. del lat. rota «ruota»: propr. «rotatorio». movimenti di rotazione. 2. Lo stesso aggettivo fa parte della denominazione dei Rotary Clubs , associazioni nazionali di professionisti, alti funzionarî e uomini d’affari, riunite Definizione Treccani

