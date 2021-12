La definizione e la soluzione di: Asserisce di poter leggere il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDOVINO

Curiosità : Asserisce di poter leggere il futuro

il dottor Han Fastolfe, in parte condizionato da Giskard, asserisce di nutrire l'intimo desiderio di fondare una scienza esatta che descrivesse il comportamento ... Significato indovino

indovino (ant. indivino) s. m. e agg. lat. divinus «divino, indovino, i., di peggio avea paura che di pagar denari (Boccaccio); il mio cuore è stato indovino. b. Divinatorio, relativo alla divinazione: famoso e nobil mago, Che fin da’ suoi prim’ anni lat. divinus 'divino, indovino, profeta', rifatto sul verbo indovinare. - ¦ s. m. f. -a persona ritenuta capace di prevedere l'avvenire: consultare un i. chiaroveggente, non com. divinatore, mago, negromante, lett. vate, veggente, nell'antichità classica aruspice, nell'antichità CATEGORIA: OCCULTISMO E METAPSICHICA Definizione Treccani

