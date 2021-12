La definizione e la soluzione di: Assenza di produzione di sudore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANIDROSI

Curiosità : Assenza di produzione di sudore

al fatto che, in assenza di gravità, i liquidi secreti dal corpo, compresi anche lacrime e sudore, tendono a ristagnare nel punto di secrezione. Ciò, ... Significato anidrosi

anidrò?i s. f. dal gr. ???d??s??, comp. di ??- priv. e ?d??? «sudore». – Nel linguaggio medico, mancanza, per lo più incompleta e parziale, della secrezione sudorale, che si verifica, tra l’altro, in alcune malattie nervose e nella lebbra. Definizione Treccani

