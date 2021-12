La definizione e la soluzione di: Assegno spendibile nell immediato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIRCOLARE

Curiosità : Assegno spendibile nell immediato

con tasso di interessi (corporate bond). Il quarto tipo è il pagamento immediato o nel brevissimo termine di beni e servizi forniti, e.g. fornitura di ... Significato circolare

circolare1 agg. e s. f. dal lat. tardo circularis, der. di circulus «cerchio». . 4. Di cosa distribuita a una cerchia di persone: lettera c. (e più spesso circolare s. f.), atto interno della pubblica amministrazione, rivolto dai ministri, e in genere dai circolare¹ dal lat. tardo circularis, der. di circulus 'cerchio'. - ¦ agg. 1. avente forma o proprietà affini a quelle del cerchio o della circonferenza: linea c., . 2. trasp. mezzo di trasporto pubblico che segue un tragitto circolare ? autobus, tram. ? ragionamento circolare filos. argomento in cui una nozione è definita per mezzo Definizione Treccani

