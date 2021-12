La definizione e la soluzione di: Assegnare del denaro per una spesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STANZIARE

Curiosità : Assegnare del denaro per una spesa

è legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, ragion per cui assume rilevanza, ai fini etici, anche la presenza e/o il valore ... Significato stanziare

stanziare v. tr. der. del lat. tardo stantia «stanza» (io stànzio, ecc.). – 1. uso intr. o assol., ant., pensare, essere d’opinione: Ma ’l fatto è d’altra forma che non stanzi (Dante); stare, dimorare in un luogo, in una zona: io tornai a Padova , dove allora stan'tsjare der. di stanzia, var. ant. di stanza 'dimora' io stànzio, ecc.. - ¦ v. tr. finanz. stabilire di versare una somma per uno scopo, con la prep. per del secondo euro per la ricostruzione di una zona terremotata allocare, assegnare, destinare, erogare. ¦ stanziarsi v. rifl. detto di masse e popoli, fissare la propria sede, spec. con le Definizione Treccani

