La definizione e la soluzione di: L artista medievale Andrea di Cione di Arcangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORCAGNA

Curiosità : L artista medievale Andrea di Cione di Arcangelo

opere di Nardo di Cione (fratello di Andrea Orcagna), e rappresentano i regni dei cieli strutturati secondo la Divina Commedia di Dante: sulla parete di fondo ... Significato orcagna

Definizione Treccani

