La definizione e la soluzione di: Artigliare, abbrancare.

Soluzione 8 lettere : GHERMIRE

Curiosità : Artigliare, abbrancare

Significato ghermire

ghermire (ant. gremire) v. tr. dal longob. *krimmjan (io sulla schiena con le zampette in aria a gh. un immaginario oggetto ( Antonio Tabucchi ); tenere ghermito, tenere stretto con forza, quasi fra gli artigli: E quei tenea de’ piè ghermire ant. gremire v. tr. dal longob. ?krimmjan io ghermisco, tu ghermisci, ecc.. - 1. afferrare con le unghie o con gli artigli: l'aquila ghermì , afferrare, artigliare. 2. estens. prendere ad un tratto con forza: lo ghermì per le braccia acchiappare, afferrare, agguantare. lasciare, liberare, fam. mollare Definizione Treccani

