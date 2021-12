La definizione e la soluzione di: Un arteria della coscia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FEMORALE

Curiosità : Un arteria della coscia

Col termine arteria femorale si va a indicare un gruppo di arterie della coscia: esse nascono dietro il legamento inguinale (dall'iliaca esterna) e dopo ... Significato femorale

femorale agg. der. di femore. – Che appartiene al femore o alla regione corrispondente: arteria, fascia, muscolo, nervo femorale. CATEGORIA: ANATOMIA corpo umano Regioni - Addome, bacino, dorso, petto, torace, tronco, ventre; anca, arti inferiori, superiori, avambraccio, braccio, femore, gamba, ginocchio, gomito, mano, piede, spalla; cranio, testa. ; temporale; zigomatico. 3. Arti: adduttore lungo; anconeo; bicipite brachiale, femorale; brachiale; brachioradiale; deltoide; estensore breve delle dita, comune delle dita Definizione Treccani

